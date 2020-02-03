مفوضية حقوق الانسان تعلن اعداد ضحايا تظاهرات العراق

وبحسب موقع السومرية قال البياتي ان "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من تشرين الاول الماضي بلغ 399".

واضاف ان "ضحايا التظاهرات الاولى وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ ١٥٧"، مشيرا الى ان "المجموع هو 556 بينهم 13 عنصر امن".