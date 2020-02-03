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٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦

مفوضية حقوق الانسان تعلن اعداد ضحايا تظاهرات العراق

مفوضية حقوق الانسان تعلن اعداد ضحايا تظاهرات العراق

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي، عن احصائية لاعداد ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول.

وبحسب موقع السومرية قال البياتي ان "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من تشرين الاول الماضي بلغ 399".

واضاف ان "ضحايا التظاهرات الاولى وحسب تقرير اللجنة التحقيقية بلغ ١٥٧"، مشيرا الى ان "المجموع هو 556 بينهم 13 عنصر امن".

رمز الخبر 1901796

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