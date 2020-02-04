كوشنر يطلع مجلس الأمن على صفقة ترامب

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الخميس لعرض صفقة ترامب، قبل أيام من توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الصفقة أمام المجتمع الدولي.

وقوبلت الصفقة بمواقف متضاربة، إذ رفضها الفلسطينيون، بينما رحبت سلطات "إسرائيل "بقرار ترامب.

وأشار الفلسطينيون إلى أنهم يعتزمون خلال زيارة عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، بواسطة تونس، العضو غير الدائم في المجلس.

وكوشنر هو معد هذه الصفقة التي كشفها ترامب قبل أسبوع تقريبا ورفضتها جامعة الدول العربية السبت ثم منظمة التعاون الإسلامي الاثنين.