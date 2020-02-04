  1. السياسة
٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٤

كوشنر يطلع مجلس الأمن على صفقة ترامب

كوشنر يطلع مجلس الأمن على صفقة ترامب

كشف مسؤول أمريكي، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، سيطلع سفراء مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تفاصيل صفقة ترامب.

وطلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الخميس لعرض صفقة ترامب، قبل أيام من توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة لرفض هذه الصفقة أمام المجتمع الدولي.

وقوبلت الصفقة بمواقف متضاربة، إذ رفضها الفلسطينيون، بينما رحبت سلطات "إسرائيل "بقرار ترامب.

وأشار الفلسطينيون إلى أنهم يعتزمون خلال زيارة عباس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، بواسطة تونس، العضو غير الدائم في المجلس.

وكوشنر هو معد هذه الصفقة التي كشفها ترامب قبل أسبوع تقريبا ورفضتها جامعة الدول العربية السبت ثم منظمة التعاون الإسلامي الاثنين.

رمز الخبر 1901828

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