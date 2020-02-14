خطيب طهران: خطة "صفقة القرن" عار وفضيحة على الأمريكان والصهاينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام "كاظم صدّيقي" أشار في خطبته خلال صلاة الجمعة اليوم إلى الأحداث الداخلية وآخر المستجدات الخارجية، بما في ذلك خطة صفقة القرن التي ذكر انها أشعلت موجا جدید من الانتفاضة الشعبیة و الثورات الجدیدة في العالم الإسلامي، ولفت إلى أن هدف الأمریکان المشؤوم لن يتحقق لتمریر هذه الخطة.

واعتبر الشیخ صدیقي صفقة القرن بانها فضیحة لرئیس الأمیرکي دونالد ترامب واصفا اياه عارا علی الإدارة الأمریکیة التي تهدي بیوت الشعب الفلسطیني و ممتلکاتهم وبلدهم إلی الکیان الصهیوني وتسمّیها صفقة القرن بینما هي صفقة فاشلة.

واضاف: صادروا منازل وممتلكات الفلسطينيين، واخرجوهم من ديارهم، وهم الآن يهبون ذلك ويطلقون عليها تسمية صفقة القرن، لقد فشلت هذه الخطة منذ الخطوة الأولى وكانت مصدر انتفاضة جديدة للفلسطينيين المضطهدين، وفي العالم الاسلامي كانت هناك حركة وانتفاضة وثورة جديدة، ولن تحقق هذه الخطة المشؤومة مطلقا النتيجة المرجوة.

وأشاد خطيب جمعة طهران بالمشاركة الشعبية الملحمية في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية وقال: ان الشعب قبل انتصار الثورة لم يكن يحسب له حساب، ولذلك قام بالثورة، حيث يشارك كل عام في مسيرات 11 شباط/فبراير بشكل حماسي أكثر فأكثر.

وقال: ان ثورتنا هي ثورة ضد الطاغوت والاستكبار، لذلك فان الاحتفال السنوي بالثورة اصبحت ظاهرة فريدة ونعمة الهية مستمرة، مؤكدا ان المشاركة الشعبية الواسعة في هذه المسيرات قد ادخلت اليأس في نفوس الاعداء.

ولفت صديقي إلی اقتراب موعد الانتخابات التشریعیة المزمّع إجراءها 21 شباط /فبراير مؤكدا انه يجب ان يكون مجلس الشوری الإسلامي على مستوى الشعب ومستوى دماء الشهيد الفریق قاسم سليماني، فلا ينبغي ان يصوت الشعب لشخص منبهر بالاجنبي.

و أشار حجة الاسلام صدّيقي أیضا إلی جوانب من حیاة السیدة فاطمة الزهراء علیها السلام واصفا إیاها قدوة ونموذجًا يحتذى به للرجال و النساء./انتهى/