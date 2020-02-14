  1. إيران
١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٢٠:٠٦

ظريف يلتقي مع وزيري خارجية فنلندا والفاتيكان في ميونيخ

ظريف يلتقي مع وزيري خارجية فنلندا والفاتيكان في ميونيخ

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة مع وزيري خارجية فنلندا والفاتيكان على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

وقام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، الذي يشارك في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​، وفي سياق مباحثاته التي اجراها مع المسؤولين المشاركين في المؤتمر بلقاء وزريري خارجية فنلندا والفاتيكان كل على حدة واجرى معهما جولة من المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الايرانية قد التقى في وقت سابق اليوم الجمعة برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزير الخارجية فرانسوا فيليب شامباني.

وحضر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو صباح اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في مقر اقامة ظريف وتباحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما التقى ظريف بمجموعة الحكماء اليوم (مسؤولون سابقون في البيت الأبيض - مسؤولون سابقون في الأمم المتحدة) على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

رمز الخبر 1902072

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