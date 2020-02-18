قائد الثورة يستقبل حشودا من أهالي محافظة أذربايجان الشرقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان بأن قائد الثورة الاسلامية الايرانية استقبل اليوم الثلاثاء، حشود غفيرة من أهالي محافظة آذربيجان الشرقية وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لإنتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه البائد.
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استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، الالاف من أهالي محافظة أذربايجان الشرقية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء ان بأن قائد الثورة الاسلامية الايرانية استقبل اليوم الثلاثاء، حشود غفيرة من أهالي محافظة آذربيجان الشرقية وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لإنتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه البائد.
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