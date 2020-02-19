موسكو تعلن عن قمة ثلاثية مرتقبة في طهران لبحث الوضع السوري

واوضح بوغدانوف اليوم الاربعاء في تصريح صحفي : ان القمة الثلاثية حول سوريا يحتمل انعقادها في طهران بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ونظيريه الروسي "فلاديمير بوتين"، والتركي "رجب طيب اردوغان".

واضاف، "انه في حال موافقة الرئاسة التركية، ستعقد هذه القمة في بداية اذار / مارس القادم؛ وذلك بناء على اقتراح الجانب الايراني الذي دعا الى اجراء مباحثات بين الدول الراعية لمباحثات السلام في صيغة "استانا" بطهران".

وصرح المسؤول الروسي رفيع المستوى، "بحسب علمي فإن ايران وروسيا توصلتا الى اتفاق بهذا الشأن والتاريخ المعلن للقمة مناسب"./انتهى/