عند الساعة 8 صباح غد تبدأ عملية الإقتراع في الإنتخابات البرلمانية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه ورد في بيان صادر عن لجنة الانتخابات اليوم الخميس ان عملية الاقتراع والتصويت في الانتخابات البرلمانية بنسختها الحادية عشرة والنصفية لانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة ستبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) 21 شباط/ فبراير لكافة المشمولين بالمشاركة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق. /انتهى/