جهانغيري: البرلمان له دور كبير وبناء في تقرير مصير الشعب الإيراني

ولدى إدلاه بصوته وتفقده اللجنة العليا للانتخابات في وزارة الداخلية يوم الجمعة، وفي تصريح للمراسلين قال اسحاق جهانغيري: ان مجلس الشورى الاسلامي له دور كبير وبناء في تقرير مصير الشعب.

وأضاف جهانغيري: ان الحكومة والبرلمان بإمكانهما اعتماد خطوات مهمة، كما ان مجلس الشورى الاسلامي يلعب دورا مهما في حل العديد من القضايا والاشكاليات على صعيد السياسة الخارجية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وبخصوص المساعي الاميركية لصرف الايرانيين عن المشاركة في الانتخابات، قال نائب الرئيس الايراني: ان الاميركان كان لهم مثل هذه المحاولات طوال 40 عاما من عمر الثورة لكنهم تلقوا الرد المناسب من الشعب الايراني.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 21 شباط/فبراير 2020، للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة. ويبلغ عدد الناخبين قرابة 58 مليون ناخب، وعدد المرشحين اكثر من 7100 مرشح يتنافسون على 290 مقعدا، في 208 دوائر انتخابية تضم قرابة 55 ألف مركز./انتهى/