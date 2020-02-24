هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب كرمان جنوب شرق ايران

ووقع الزلزال في الساعة الرابعة و 3 دقائق من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 33 دقيقة بعد منتصف ليلة الاحد الاثنين بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 31.26 والطول 56.6 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.