هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب كرمان جنوب شرق ايران

ووقع الزلزال في الساعة الرابعة و 3 دقائق من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 33 دقيقة بعد منتصف ليلة الاحد الاثنين بتوقيت غرينتش).
وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 31.26 والطول 56.6 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.
ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة راور بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران فجر اليوم الاثنين.
ووقع الزلزال في الساعة الرابعة و 3 دقائق من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 33 دقيقة بعد منتصف ليلة الاحد الاثنين بتوقيت غرينتش).
وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 31.26 والطول 56.6 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الارض.
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