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٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٢

جهانغيري: مكافحة فيروس "الكورونا" يتطلب ارادة وطنية

جهانغيري: مكافحة فيروس "الكورونا" يتطلب ارادة وطنية

اوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية " اسحاق جهانغيري" في اتصال هاتفي مع محافظ قم بالتنسيق مع جميع الاجهزة الحكومية في المحافظة لاحتواء تفشي مرض الكورونا.

واكد جهانغيري بعد الاطلاع على الاجراءات التي قامت بها محافظة قم لاحتواء تفشي مرض الكورونا : يجب على جميع الجهات الحكومية التنسيق مع وزير الصحة باعتباره رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة مرض الكورونا وتقديم برامجهم لمكافحته.

وبين جهانغيري ان مكافحة فيروس الكورونا بحاجة الى ارادة وطنية وتقديم التعليمات والنصائح لعامة المواطنين لالتزامهم بالتعاليم الصحية, متمنيا ان يتم القضاء على المرض قريبا وبالتعاون مع عامة الشعب.

من جانبه اكد محافظ قم على اتخاذ جميع الاجراء لاحتواء تفشي المرض والتنسيق مع اللجنة الخاصة برئاسة وزير الصحة وتنفيذ قراراتها .

رمز الخبر 1902336

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