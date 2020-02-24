روحاني یوعز بتنسیق جمیع الاجهزة الحکومیة لاحتواء فيروس كورونا

واعرب روحاني في الاتصال الهاتفي عن تعاطف الحكومة مع ابناء محافظتي قم وكيلان وخاصة عوائل ضحايا هذا الفيروس، داعيا مسؤولي هاتين المحافظتين الى تعبئة كل الامكانات وبذل اقصى الجهود لطمئنة المواطنين والعمل على حفظ سلامتهم.

كما اعرب الرئيس روحاني في ان تتمكن الخلية الوطنية بقيادة وزير الصحة من السيطرة والقضاء على فيروس كورونا في اسرع وقت وباقل الخسائر.

وتقدم رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير للجهود المتواصلة بلا انقطاع التي يبذلها الاطباء والكوادر الطبية في مستشفيات البلاد لمعالجة المصابين وتطويق انتشار الفيروس./انتهى/