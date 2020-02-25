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٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦

الجيش السوري على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب مدينة كفرنبل الاستراتيجية

الجيش السوري على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب مدينة كفرنبل الاستراتيجية

قالت مصادر عسكرية سورية، أن الجيش السوري واصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي وبسط سيطرته على بلدة معرة سين غرب قريتي جبالا ومعرة ماتر، وجنوب بلدة حزازين وباتت وحدات الجيش على بعد نحو 4 كيلومترات جنوب مدينة كفرنبل الاستراتيجية.

ومن شأن تبديل الجيش السوري لمحاور عملياته العسكرية إنهاك التنظيمات الإرهابية تكتيكيا وتحقيق أكبر قدر من السيطرة والتقدم دون إيقاع أية خسائر في صفوف القوات المتقدمة بفضل تشتيت جهود الإرهابيين المدعومين من تركيا والذين صبوا كل جهدهم على جبهة النيرب غرب سراقب خلال الأيام الماضية دون جدوى.

إلى ذلك، أعلنت تنسيقيات المسلحين عن إصابة عدد من جنود الجيش التركي جرّاء قصف مدفعي نفّذه الجيش السوري على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وأكدت التنسيقيات انسحاب رتل عسكري تركي مؤلف من 65 آلية عسكرية بينها مصفّحات ودبابات من بلدة إحسم في ريف إدلب الجنوبي، عقب دخولها من جهة بلدة البارة نتيجة استهداف الطائرات الروسية محيط الرتل التركي في البلدة.

رمز الخبر 1902352

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