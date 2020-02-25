لاريجاني يؤكد عدم الحاجة الى اعادة مشروع ميزانية البلاد الى الحكومة بعد أن رفضها النواب

وقال لاريجاني خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء، انه بناء على النظام الداخلي لمجلس الشورى، لو تم رفض الخطوط العامة للميزانية في لجنة المواءمة ومن ثم في الاجتماع المفتوح للمجلس فان مشروع الميزانية يحال الى الحكومة لتعديله الا ان النظام الداخلي لا يتضمن حالة مصادقة لجنة المواءمة على المشروع ورفضه في اجتماع المجلس.

واضاف، انه بناء على النقاشات التي جرت يوم امس في هيئة رئاسة المجلس ومن ثم خلال الاجتماع المغلق للمجلس صباح اليوم وبناء على مسالة ان قانون الميزانية يتضمن امكانية عودة المشروع الى لجنة المؤاءمة، فقد قررنا اعادته الى هذه اللجنة من اجل اعادة النظر فيه وتعديله.

وقال لاريجاني، انه بناء على ذلك نعلن هنا ختام الاجتماع المغلق للمجلس لتقوم لجنة المواءمة بدراسة مشروع الميزانية من جديد والعمل سريعا على اعداد تقرير حول ذلك لطرحه في اجتماع مفتوح للمجلس.