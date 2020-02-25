روحاني: الشعب الإيراني لن يتوسل الى العدو ولن يستسلم

وخلال مراسم افتتاح المرحلة الاولى للمشروع صباح اليوم الثلاثاء، اعتبر الرئيس روحاني انجاز المرحلة الاولى من الخط السريع الذي يربط العاصمة طهران بمناطق شمال ايران الساحلية على بحر قزوين، دليلا على القدرات الهندسية للمهندسين الايرانيين.

وقال، تيمّنا ببدء شهر رجب المبارك والذكرى الميمونة لميلاد الامام محمد الباقر (ع) نفتتح المرحلة الاولى لمشروع الخط السريع بين طهران ومفترق طرق شهرستانك الذي يعد في الحقيقة عرضا للقدرات الهندسية للمهندسين الايرانيين.

واكد باننا لن نتوسل الى العدو واضاف، ان افتتاح مشروع الطريق السريع "طهران –شمال" خبر سار للشعب الايراني العظيم ولقد انجزنا هذا المشروع في مرحلة الحظر ونفخر بان مهندسينا وعمالنا ومدراءنا وجميع القطاعات مثل وزارة الطرق ومؤسسة المستضعفين بذلوا جهودهم ولم يستطع الحظر التاثير على ارادتهم لاكمال هذا المشروع المهم جدا ، ومن الممكن بطبيعة الحال ان يؤثر الحظر في الجدولة الزمنية لكنه لم يؤثر في المشاريع المهمة.

واضاف، ان الاعداء يريدون لنا المشاكل والضغوط وبطبيعة الحال هنالك بعض الاحداث الخارجة عن ارادتنا مثل السيول والزلازل ولكن علينا العمل لخفض تداعياتها السيئة في حياة المواطنين لانه لا يمكن في الاساس الحيلولة دونها بصورة كاملة.

وقال الرئيس روحاني، لقد واجهنا هذا العام احزانا ومشاكل كثيرة، بدءا من استشهاد الفريق سليماني الى وفاة عدد من اهالي كرمان (في حادث التدافع الذي حصل خلال مراسم تشييع الشهيد سليماني) وعدد من مواطنينا في حادث سقوط الطائرة (الاوكرانية) والتي كانت باعثة على الكثير من الاسف لجميعنا.

وتابع رئيس الجمهورية، لقد كان هذا العام عاما صعبا الا ان شعبنا جاء الى الساحة بكل شهامة. نحن لن نتوسل الى العدو. شعبنا لن يتوسل الى العدو ولن يستسلم. يتحمل الصعاب ليجعل العدو نادما.