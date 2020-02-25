شمخاني: بث الاخبار الزائفة والتستر على الواقع امران يمسّان الامن القومي

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، لقد طلبت يوم امس من المدعي العام في البلاد التحقق من صحة تصريحات السيد امير آبادي ممثل اهالي مدينة قم في مجلس الشورى الاسلامي حول عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا في مدينة قم، واعلان النتيجة للمواطنين.

واضاف، ان بث الاخبار غير الحقيقية وكذلك التستر (على الحقيقة) امران يمسّان الامن القومي ويزيلان الرصيد الاجتماعي.

يذكر ان النائب عن اهالي مدينة قم احمد امير آبادي قال في تصريح له يوم امس على هامش اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، ان عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة قم مقلق وان الاوضاع في المدينة ليست جيدة من حيث تفشي الفيروس.

اضاف، ان اداء الحكومة في السيطرة على الفيروس لم يكن ناجحا ويبدو ان المسؤولين لا يريدون ان يكون المواطنون على اطلاع بهذا الامر كي لا يزيدوا اضطرابهم.

وفي الرد على سوال حول ما يقال بان عدد الوفيات بلغ 60 حالة قال، ان العدد هو تحت الخمسين، والبعض يقول بان هذه الارقام لا علاقة لها بمرض كورونا الا ان الذين توفوا في مستشفيي "كامكار" و"فرقاني" كانوا بالتاكيد مصابين بهذا المرض.

بدوره رفض مساعد وزير الصحة ايرج حريرجي تصريحات النائب امير ابادي حول عدد وفيات كورونا في مدينة قم وقال، ساقدم استقالتي لو كان عدد الوفيات في مدينة قم نصف او ربع هذا العدد. نحن واثقون جدا من احصائياتنا.

يذكر انه لغاية يوم امس الاثنين بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد 64 والوفيات 12 حالة.