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٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨

هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب شمال غرب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاربعاء ضواحي بلدة قطور التابعة لمدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذه الهزة وقعت عند الساعة الواحدة و 58 دقيقة و 14 ثانية فجر اليوم الاربعاء (العاشرة و 28 دقيقة و 14 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض 38.469 والطول 44.583 درجة وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

وسبقت هذه الهزة الارضية هزة اخرى بقوة 4.3 ريختر وقعت في هذه المنطقة عند الساعة الخامسة و 44 دقيقة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية و 14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وفي عمق 4 كم من سطح الارض.

يذكر ان هزتين قويتين نسبيا ضربتا منطقة خوي وسلماس الحدودية صباح ومساء يوم الاثنين بقوة 5.7 و 5.9 ريختر على التوالي اسفرتا عن اصابة 104 اشخاص بجراح والحاق اضرار كلية او جزئية بنحو 3500 وحدة سكنية في قرى المنطقة.

رمز الخبر 1902373

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