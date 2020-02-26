بريطانيا تطرد دبلوماسيين سعوديين اثنين بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

تهامهم بثلاث قضايا.

أحد الدبلوماسيين اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول في عام 2018.

وواجه الآخر اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة الخطرة.

وتعدّ القيادة تحت تأثير الكحول في المملكة المتحدة جرما خطيرا من قِبل الحكومة البريطانية، التي قد تطالب بلدا ما برفع الحصانة الدبلوماسية "عند الاقتضاء" لأولئك الدبلوماسيين الذين اتهموا بارتكاب الجريمة.

وإذا تم رفض ذلك، فإن المملكة المتحدة تطلب سحب الدبلوماسيين من سفاراتهم.

وقال راب: "بسبب الطبيعة الخطيرة للجرائم المزعومة، تم طرد كلا الشخصين من البعثة الدبلوماسية".

المصدر:عربي 21