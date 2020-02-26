وزير الصحة التركي يؤكد عدم اصابة الإيرانيين الوافدين أخيرا الى تركيا بفيروس كورونا

وفقا لوكالة أنباء الأناضول، قال وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين كوجا في اجتماع للجنة العلمية لفيروس كورونا في أنقرة: إن إيران قد طلبت منا إرسال عدة تشخيص فيروس كورونا (كيت)، وسنرسلها لهم اليوم الاربعاء.

وأضاف أن اللجنة العلمية بناء على مستوى المخاطرة، ستحدد التدابير التي ستتخذها تركيا لمنع انتشار الفيروس، مضيفا: على الرغم من انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان ، فقد منعنا دخوله إلى تركيا باتخاذ تدابير فعالة.

وقال وزير الصحة التركي، أن اختبار كورونا على الركاب الذين جاءوا من إيران وكانوا تحت الحجر الصحي، كان سلبيا، لم يصاب أي من الركاب بالفيروس.

وقال إن الإيرانيين المقيمين في تركيا يمكنهم العودة إلى بلادهم ، لكن لن تكون هناك رحلة جوية من تركيا الى ايران في الوقت الحالي.