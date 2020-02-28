الجيش السوري يحرر جبل استراتيجي و7 قرى بريف حماة الشمالي الغربي

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مراسلها أن وحدات من الجيش السوري وجهت رمايات تمهيدية بسلاحي المدفعية والصواريخ على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية على محور قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة بمنطقة الغاب أقصى ريف حماة الشمالي الغربي.

ولفت المراسل إلى أن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير تلك القرى والقضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المنطقة.

وأشار إلى أن وحدات الجيش السوري سيطرت على جبل شحشبو الاستراتيجي بعد التقاء القوات المتقدمة من اتجاه كفرعويد مع القوات على الجانب الآخر.

وذكر أن سيطرة الجيش السوري على جبل شحشبو الممتد بين ريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي الغربي تسقط نارياً معظم المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية لمسافة عشرات الكيلومترات من الجبل وتقطع أوصالها وتمهد الطريق أمام تقدم وحدات الجيش باتجاه أقصى الريف الجنوبي الغربي لإدلب.