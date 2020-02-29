الرباع الإيراني "سهراب مرادي" يحرز ذهبية ببطولة غرب آسيا

وسجل مرادي 163 كغم في رفعة الخطف و 207 كغم في رفعة النتر ليصبح المجموع 370 كغم، متقلدا الميداليات الذهبية الثلاث فيها.

يذكر ان الرباع مرادي حائز على بطولة وزن 96 كغم في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وبطولة العالم 2018 في تركمنستان.

ويحتفظ مرادي بالرقم القياسي العالمي لرفعة الخطف البالغ 186 كغم وكذلك الرقم العالمي للمجموع البالغ 416 كغم وكان قد سجله في بطولة العالم بتركمنستان 2018 (186 كغم خطف + 230 كغم نتر) فيما يحتفظ الصيني تاو تيان بالرقم العالمي للنتر البالغ 231 كغم.

وتعد بطولة غرب آسيا ضمن البطولات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر ان الرباع مرادي كان قد تعرض الى اصابة في كتفه قبل 6 اشهر خضع على اثرها الى عملية جراحية ابعدته عن المنافسات لبعض الوقت، ويحاول الان استعادة لياقته الكاملة والوصول الى ارقامه اللامعة في عالم الرباعة او حتى تحطيمها.