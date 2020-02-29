كابول وواشنطن تحددان موعد الانسحاب الاميركي من افغانستان

وجاء في البيان أن أمريكا وبموجب هذا البيان ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وأضاف البيان أن: "استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان (سيتم) خلال 14 شهرا".