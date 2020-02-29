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٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٦:٣٦

كابول وواشنطن تحددان موعد الانسحاب الاميركي من افغانستان

كابول وواشنطن تحددان موعد الانسحاب الاميركي من افغانستان

أصدرت كل من الحكومة الافغانية واميركا بيانا مشتركا قبل توقيع الاتفاق المنتظر بين واشنطن وحركة طالبان الافغانية، حسبما افادت وكالة رويترز.

وجاء في البيان أن أمريكا وبموجب هذا البيان ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع طالبان.

وأضاف البيان أن: "استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان (سيتم) خلال 14 شهرا".

رمز الخبر 1902441

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