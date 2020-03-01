بورصة الكويت تتخذ اجراءات خاصة تحسبا من كورونا

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، السبت، أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه إلى مكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد، ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.

وكان ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور "أحمد المنظري" أكد في وقت سابق أن إجراءات الكويت في رصد كورونا تتوافق مع إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحتى الجمعة، وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الكويت إلى 45.

وقد نفت وزارة الصحة الكويتية ما يتم تداوله عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.