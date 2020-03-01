  1. الإقتصاد
١ مارس ٢٠٢٠ - ١٤:١٥

بورصة الكويت تتخذ اجراءات خاصة تحسبا من كورونا

بورصة الكويت تتخذ اجراءات خاصة تحسبا من كورونا

أعلنت شركة بورصة الكويت، أن التداول في البورصة ليوم الأحد سيكون كالمعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كافة مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، السبت، أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه إلى مكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد، ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.

وكان ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور "أحمد المنظري" أكد في وقت سابق أن إجراءات الكويت في رصد كورونا تتوافق مع إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحتى الجمعة، وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الكويت إلى 45.

وقد نفت وزارة الصحة الكويتية ما يتم تداوله عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.

رمز الخبر 1902462

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