صباحي فرد يعلن استعداد مؤسسات الدفاع الجوي للتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة "كورونا "

واضاف العميد علي رضا صباحي فرد اليوم الأحد ، خلال تفقده لمقر الدفاع الجوي للاطلاع على التدابير المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بين منتسبي وكوادر المقر ، اضاف ان قوات الدفاع الجوي بادرت منذ البداية الى اعلان خطر تفشي فايروس كورونا واتخذت الاجراءات الوقائية من المرض على نطاق واسع وستواصل العمل حتى يتم القضاء عليه بالكامل.

وقال صباحي فرد ان الدفاع الجوي للجيش سيواصل اداء مهامه الاساسية في حماية الحدود الجوية للبلاد ولا يمكن أن يؤثر أي شيء سلبًا على جهوزيتنا وقدرتنا القتالية.

وأعلن عن استعداد مؤسسات الصحة والاغاثة التابعة للدفاع الجوي في مختلف الوحدات على مستوى للتعاون مع وزارة الصحة والعلاج في البلاد لمواجهة فايروس كورونا .