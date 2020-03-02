إيران تعلق على تفعيل القناة المالية السويسرية والاعفاءات المعلنة من جانب أميركا

وفي مدونة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الخاص بموقع اينستغرام، اكد همتي ان الادارة الامريكية عمدت لحد الان الى انتهاك القوانين وفرض الضغوط على الدول بهدف اغلاق القنوات المالية للبنك المركزي (الايراني).

واضاف، انه بحسب ما اعلن عنه السفير السويسري، يبدو ان الادارة الامريكية خصّصت بعض الاعفاءات بشان استخدام قسم من الارصدة المالية (المجمدة) للبنك المركزي الايراني في الخارج، لاستيراد السلع الضرورية والادوية؛ مؤكدا انه ينبغي مشاهدة النتائج في هذا الخصوص على ارض الواقع، ومرحلة التطبيق هي الاساس.

وعلى صعيد اخر، تطرق محافط البنك المركزي الايراني الى موضوع فيروس كورونا المستجد في ايران؛ معلنا انه وجّه مدراء البنوك باتخاذ اجراءات مناسبة لتيسير الظروف على المواطنين في ظل المرحلة الراهنة./انتهى/