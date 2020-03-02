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٢ مارس ٢٠٢٠ - ٢٠:٠٧

الصحة السعودية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

الصحة السعودية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال احد فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

رمز الخبر 1902503

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