  1. إيران
٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٧:٣٠

العميد حيدري: طيران الجيش الإيراني يمثل نقطة الاعتماد والقوة بين الوحدات العسكرية

العميد حيدري: طيران الجيش الإيراني يمثل نقطة الاعتماد والقوة بين الوحدات العسكرية

أكد قائد القوات البرية للجيش "كيومرث حيدري"، اليوم الثلاثاء، أن طيران الجيش يشكل نقطة اعتماد القوات العسكرية الجوية، وقال اننا بلغنا مرحلة ومكانة تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القطع وقطع الغيار واعادة التاهيل.

وقال العميد كيومرث حيدري خلال جولته التفقد للاقسام المختلفة لمقر طيران الجيش امام حشد من القادة والكوادر التقنية ان طيران الجيش وبفضل الله وجهود الخبراء والتقنيين والطيارين الملتزمين والولائيين بات في الذروة.

واوضح قائد القوة البرية : لقد وصلنا إلى وضع يمكننا فيه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إعادة التاهيل وتصنيع القطع وقطع الغيار، وهو عمل عظيم وقيم على صعيد أسطول طيران الجيش ويجب أن نسعى جاهدين للاعتماد على انفسنا وان نبرهن ذلك للجميع.

وقال العميد حيدري إن هو طيران الجيش نقطة الاعتماد والقوة بين الوحدات العسكرية ، مضيفا إن طيران الجيش يجب أن يكون قوياً في جميع المجالات التقنية والعملانية./انتهى/

رمز الخبر 1902529

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