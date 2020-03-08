منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات الجمهورية الإسلامية أمام فيروس كورونا

وخلال لقائه محافظ قم جنوب العاصمة طهران بهرام بهارمست مساء السبت قال برنان، ان اول اصابة تم تسجيلها في ايران كانت في مدينة قم يوم 19 شباط / فبراير وقد سعت الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ الدقائق الاولى لاحتواء الفيروس.

واضاف، لقد قدمنا الدعم التقني والمستلزمات الى ايران وتم في الامم المتحدة تشكيل لجنة لادارة الازمة تتولى مسؤوليتها منظمة الصحة العالمية.

وتابع برنان، ان محافظة قم بذلت جهودا كبيرة لمكافحة فيروس كورونا حيث اننا نوجه الشكر والتقدير لكم ازاءها.

يذكر ان مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن يوم امس السبت بان عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد بلغ 145 والمصابين 5823 والمتعافين 1669 شخصا لغاية الان.