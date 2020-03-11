تعليق كافة المباريات الرياضية في البلاد حتى 22 نيسان/أبريل القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مدير مركز الاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 354 والمصابين 9 الاف والمتعافين 2959 شخصا.

وقال انه وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 958 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 9 الاف لغاية الان.

واضاف، للاسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 63 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 354 شخصا.

واشار الى انه لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2959 شخصا./انتهى/