منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات إيران في مكافحة كورونا

وقالت منظمة الصحة الصحة العالمية، الاربعاء، انه رغم قلة المعدات، فإن ايران بذلت قصارى جهودها في مكافحة فايروس كورونا.

وبالتزامن مع ذلك، قالت بعثة منظمة الصحة العالمية، انها تأثرت من اجراء ايران في إعداد مراكز لاستضافة المصابين المتماثلين للشفاء.

وكتب المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط على صفحته في تويتر: ان بعثة منظمة الصحة العالمية في ايران، انبهرت بشأن ايجاد مراكز علاجية لاستضافة المصابين الماثلين للتحسن بـ"كوفيد19" والمصابين بشكل خفيف عند الضرورة.