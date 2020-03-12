  1. السياسة
١٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:١١ م

منظمة الصحة العالمية:

إجمالي عدد الماصبين بفيروس كورونا 460,126 شخصا بينهم 633,4 تماثلوا للشفاء

إجمالي عدد الماصبين بفيروس كورونا 460,126 شخصا بينهم 633,4 تماثلوا للشفاء

اصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس تقريرا حول اخر الاحصائيات بشان تفشي فيروس كورونا المستجد على صعيد العالم؛ واصفة إياه بالوباء الذي بات يهدد العالم اجمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب التقارير الواردة، فقد كانت اخر حصيلة الاصابة بفيروس كورونا عالميا على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الماصبين بفيروس كورونا  460,126 شخصا.

- اجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا 633,4 حالة.

- اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا 313,68 شخصا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس ادهانوم" قال خلال مؤتمره الصحفي امس الاربعاء، "ان تقييم منظمة الصحة العالمية حول تفشي فيروس كورنا هو ان هذا الفيروس تحوّل اليوم الى وباء يتهدد العالم اجمع".

واوضح ادهانوم، ان 90 بالمئة من اجمالي المصابين بفيروس كورونا في ارجاء العالم يقطنون في 4 بلدان؛ منها الصين وكوريا الجنوبية اللتين سجلتا تراجعا في مجال تفشي الفيروس.

وفيما اثنى على الاجراءات والبرامج المتبعة من جانب ايران وايطاليا وكوريا الجنوبية بهدف مكافحة الفيروس واحتوائه؛ دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الى تظافر الجهود الدولية في هذا السياق.

/انتهى/

رمز الخبر 1902746

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