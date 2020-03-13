المتحدث باسم الخارجية: إيران ليست بحاجة إلى أطباء أمريكيين

وكتب موسوي في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: اننا نمتلك افضل واكثر الكوادر الطبية في العالم فاعلية وشجاعة ولا حاجة لنا للاطباء الاميركيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في الاشارة الى تصريحات ترامب الاخيرة: انه وبدلا عن ابداء الحرص المزيف المتسم بالنفاق والتباهي المقزز ، اوقفوا الارهاب الاقتصادي والطبي لتصل الادوية والمعدات الطبية الى الكوادر الطبية والشعب الايراني، فضلا عن ذلك؛ تابعوا اوضاع الشعب الاميركي! .

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد قال في تصريح صحفي على هامش لقائه رئيس وزراء ايرلندا في البيت الابيض، ان بعض الدول تعاني ازمة.