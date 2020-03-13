وزارة الخارجية: واشنطن لا يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد الأمريكي غير القانوني في العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الجمعة، إن واشنطن لا يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد الأمريكي غير القانوني في العراق.

كما أشار موسوي إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الهروب للأمام وتحميل إيران "مسؤولية ردة فعل الشعب العراقي على اغتيال قادته العسكريين ومقاتليه".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن على ترامب "إعادة النظر في تواجد وسلوك القوات الأمريكية في المنطقة بدلا من تنفيذ إجراءات خطيرة وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة لتبرير تصرفاته غير المنطقية والهروب من المسؤولية".