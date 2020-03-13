العتبة الحسينية تصدر بيانا بشأن القصف الاميركي لمطار كربلاء الدولي

وقالت العتبة في بيان، إن "منشآت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيرة في المنشأت الادارية والخدمية".

واوضحت، أن "هذا المطار مدني صرف وتشرف على انشائه العتبة الحسينية المقدسة بالاتفاق مع عدة شركات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة".

وادانت العتبة، "هذا الاعتداء الصارخ الذي لا مبرر له أصلا", داعية، وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى "توثيق هذا العدوان والاطلاع على الطبيعة المدنية لمنشآت المطار وحجم الأضرار والخسائر الناجمة منهة".

وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار، ردا على استهداف القوات الاميركية في معسكر التاجي الاربعاء الماضي بعشرة صواريخ، ما تسبب بمقتل عسكريين اميركيين اثنين وآخر بريطاني.