الصحة العالمية: أولويات إيران للسيطرة على كورونا تتطور نحو الأفضل

وأضاف ريتشارد برنن على هامش زيارة وفد منظمة الصحة العالمية (WHO) وخبراء الصحة العامة لمرض كوفيد -19 إلى إيران: يجري حاليا تطبيق نهج شامل ومنسق في إيران، خاصة في مجالات إدارة المرضى والمختبرات وإبلاغ المخاطر، وقد تم اتخاذ خطوات ثابتة بهذا الشان.

واشاد بجهود الكادر الصحي والعلاجي في ايران ، وقال انهم يبذلون اقصى الجهود كما انهم مصرون على وقف انتشار هذا المرض وانقاذ الناس من شره .

ودعا مسؤول منظمة الصحة العالمية الى بذل المزيد من الجهود بناء على تجارب الصين وباقي الدول ، وفي هذا الاطار اتفقنا مع المسؤولين عن نظام السلامة في ايران للارتقاء بالامكانات الموجودة للاهتمام بالاولويات.

وتابع قائلا ان الملاحظ هو الارتفاع الملحوظ في عدد المختبرات الخاصة بتشخيص كوفيد – 19 في ايران ، وهناك الان اكثر من 30 مختبرا في انحاء البلاد تقوم بهذه المهمة وسيضاف اليها مستقبلا عشرون مختبرا اخر.

واشار الى إن منظمة الصحة العالمية وفرت حتى الآن 110 الف عدة مختبرية (كيت) مع سبعة أطنان ونصف من الاجهزة ومعدات ضد التلوث.

كما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران، كريستوف هاملمان ، على أن: منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنسيق وتقديم الدعم الدولي الأساسي لإيران لمنع تفشي المرض.