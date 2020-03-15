تلبية احتياجات الكوادر الطبية لمعالجة مرضى كورونا في قم أمرً ضروري

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي اتصال هاتفي مع رؤساء عدد من المستشفيات في مدينة قم، اطلع لاريجاني على جهوزية هذه المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا ومسيرة معالجة المرضى ، موجها الشكر والتقدير للكوادر الطبية والتمريضية على جهودهم الدؤوبة التي يبذلونها منذ عدة اسابيع في هذا السياق.

كما اطلع رئيس مجلس الشورى الاسلامي على حجم المعدات الطبية واحتياجات الكوادر الطبية والتمريضية وامكانيات الوقاية الفردية لهم في هذه المستشفيات وكذلك كيفية تقديم الخدمات للمرضى الراقدين.

ووجه لاريجاني التوصيات اللازمة لمسؤولي ورؤساء المراكز الطبية في قم حول استقبال المرضى ومعالجتهم وتوعية مرافقي المرضى. /انتهى/