نتائج اختبار كورونا للنائب الاول للرئيس الايراني كانت سلبية

وافاد الموقع الاعلامي للنائب الاول لرئيس الجمهورية ان جهانغيري التزم المنزل لفترة اسبوعين للاستراحة امتثالا لتوصية الاطباء بعد اصيب بنزلة برد .

واضاف الموقع انه بما أن الامتثال للتوصيات الطبية امر الزامي للجميع لاسيما في هذه الايام ومن هنا فانه كان لزاما عليه ان يمتثل للنصائح الطبية، ولكنه رغم ذلك قام بانجاز الاعمال المتعلقة بتنسيق الوزارات والاجهزة المسؤولة وحكام المحافظات وخاصة القضايا المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا وقد تم نشر ذلك عبر وسائل الاعلام.

واليوم وبعد أسبوعين وعقب ان تبين ان نتائج الفحص الطبي لفيروس كورونا سلبية فان جهانغيري عاود نشاطه وباشر العمل في مكتبه.