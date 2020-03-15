  1. الرياضة
١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٢١ م

نجم كرة القدم الايرانية "علي كريمي" يقدم مساعدات انسانية الى اهالي محافظة كيلان

نجم كرة القدم الايرانية "علي كريمي" يقدم مساعدات انسانية الى اهالي محافظة كيلان

قام النجم السابق لكرة القدم الايرانية "علي كريمي" بإرسال مساعدات انسانية الى اهالي محافظة كيلان (شمالي البلاد) حيث ينتمي اليها، للمساهمة في الجهود الهادفة لاحتواء هذا المرض.

وقال امين هيئة كرة القدم في جيلان "فرزاد سيري"، ان علي كريمي تبرع بمجموعة من الاجهزة الطبية الاختصاصية والادوات الصحية الى هذه المحافظة الشمالية.

واوضح المسؤول الرياضي، ان الشحنة الاولى من مساعدات النجم السابق للكرة الايرانية وصلت اليوم الى مستشفى جيلان؛ للمساهمة في سدّ حاجة المحافظة الى الاجهزة الطبية والادوات الصحية التي باتت ملحة بعد انتشار فيروس كورونا هناك.

ودعا جميع الخيرين وكل من يستطيع المشاركة في هكذا مبادرات انسانية الى اغاثة المواطنين والمصابين لمكافحة هذا المرض واقتلاعة في اسرع وقت ممكن.

رمز الخبر 1902828

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