قائد الثورة الاسلامية يحرّم السفر في أيام تفشي كورونا المستجد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي نشر فتوى جديدة أصدرها سماحته حول السفر في أيام تفشي كورونا، تأتي كالتالي:

السوال: نظرا الى أن المسؤولين والسلطات نهت المواطنين من السفر بسبب الظروف السائدة حاليا في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، هل السفر يجوز ؟ والصلاة ستكون قصر أو كاملة؟

الاجابة: بناءا على تدابير اللجنة الوطنية لكورونا ووزارة الصحة، لمنع تفشي كورونا، فان السفر غير الضروري محرم حاليا، ويتوجب على الكل الامتثال لهذه التدابير، وأن الذهاب الى مثل هذه الرحلات (غير الضرورية) غير جائز والصلاة فيها تكون كاملة.

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