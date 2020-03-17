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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ م

قائد الثورة الإسلامية يوافق على عفو وتخفيف العقوبات عن جمع من المدانين

قائد الثورة الإسلامية يوافق على عفو وتخفيف العقوبات عن جمع من المدانين

وافق قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ردا على رسالة لرئيس السلطة القضائية على عفو وتخفيف عقوبة جمع ممن ادانتهم المحاكم وذلك بمناسبة الاعياد الرجبية وعيد النوروز(راس السنة الايرانية) ولاسيما المبعث النبوي الشريف .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي وردا على رسالة رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي بمناسبة الاعياد الرجبية وعيد النوروز( راس السنة الايرانية )ولاسيما المبعث النبوي الشريف ونظرا الى ضرورة الحد من عدد السجناء وافق على طلب عفو وتخفيف العقوبات عن جمع من المدانين الذين صدرت الاحكام ضدهم حتى 17 من الشهر الجاري ./انتهى/

رمز الخبر 1902882

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