الرئيس روحاني: إيران ردت وسترد على اغتيال أميركا للفريق قاسم سليماني

واضاف روحاني في حديث امام الصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، ان ايران حققت انجازات ضخمة خلال العامين الاخيرين الذين شهدا اشد ضغوط الحظر الامريكي، مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية تمكنت وفي ظل الضغوط القصوى للحظر الامريكي من ادامة عجلة التنمية وانجاز مشاريع كبيرة في مختلف المجالات .

واوضح ان حكومته انجزت خلال الاشهر الستة الماضية 227 مشروعا مهما بقيمة 33 الف مليار تومان في مجال مشاريع الماء والكهرباء والزراعة والري.

كما اشار الى ان ايران تمكنت لاول مرة من ايصال مستوى انتاج الغاز الى مليار متر كعب يوميا وبذلك اصبحت في عداد الدول المتطورة في مجال انتاج وصناعة الغاز.

أما في انتاج القمح والرز فاكد روحاني وفرة انتاج هذين المحصولين الاساسيين ووصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بجهود المزارعين وبالعمل على تهيئة افضل الظروف والمتطلبات لتطوير الزراعة.

وتطرق الرئيس روحاني الى المشاريع الضخمة التي افتتحت خلال الاشهر الاخيرة في اطراف العاصمة طهران ومن بينها طريق الشمال السريع، والطريق السريع الجديد بين طهران ومدينة كرج ، والطريق الحديدي بين بلدتي ميانه وبستان اباد شمال غرب البلاد، اضافة الى ربط خمس محافظات جديدة بشبكة السكك الحديدية في البلاد.

والانجاز الاخر المهم الذي تطرق له الرئيس روحاني هو نجاح ايران رغم ظروف الحظر من جعل الصادرات اكثر من الواردات ، مشيرا الى ان عائدات الواردات تجاوزت الاربعين مليار دولار هذا العام.

وجدد روحاني حديثه عن فيروس كورونا ، وقال ان ايران قياسا للدول الاخرى التي اجتاحها الفيروس سجلت تفوقا كبيرا ، ففي الوقت الذي أُفرغت اسواق لندن وباريس وبرلين من البضاعة فان ايران وفرت كل السلع والمواد التي يحتاجها المواطنون ، ولا يوجد أي نقص حاليا ومستقبلا في هذا المجال.