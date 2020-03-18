اعلان مكتب قائد الثورة بشأن حذف الاستفتاء بشأن السفر خلال عطلة النوروز

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، انه توضيحا للاستفتاء الذي نشر يوم امس عن لسان قائد الثورة بشأن السفر في ايام العطلة الربيعية، وتم حذفه فيما بعد، انه نظرا للاستفسارات العديدة بهذا الشأن، نفيدكم:

أن إسناد الفتوى (المرتبطة بالسفر في هذه الايام) الى قائد الثورة الاسلامية دامت بركاته، لا صحة له، لذلك تم حذفها من قسم الاستفتاءات في الموقع الإعلامي.