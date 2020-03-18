اعلان مكتب قائد الثورة بشأن حذف الاستفتاء بشأن السفر خلال عطلة النوروز

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، انه توضيحا للاستفتاء الذي نشر يوم امس عن لسان قائد الثورة بشأن السفر في ايام العطلة الربيعية، وتم حذفه فيما بعد، انه نظرا للاستفسارات العديدة بهذا الشأن، نفيدكم:
أن إسناد الفتوى (المرتبطة بالسفر في هذه الايام) الى قائد الثورة الاسلامية دامت بركاته، لا صحة له، لذلك تم حذفها من قسم الاستفتاءات في الموقع الإعلامي.
أصدر الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، إعلانا اكد فيه ان إسناد الفتوى المرتبطة بالسفر في ايام نوروز الى قائد الثورة الاسلامية، لا صحة له، لذلك تم حذفها من الموقع الاعلامي.
وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، انه توضيحا للاستفتاء الذي نشر يوم امس عن لسان قائد الثورة بشأن السفر في ايام العطلة الربيعية، وتم حذفه فيما بعد، انه نظرا للاستفسارات العديدة بهذا الشأن، نفيدكم:
رمز الخبر 1902910
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