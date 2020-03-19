وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في الحجر الصحي

وسجلت مالیزیا 110 حالات إصابة جدیدة بفیروس کورونا المستجد، الیوم الخمیس، لیصل إجمالی عدد الإصابات فی البلاد إلی 900.
وقالت وزارة الصحة، إن معظم الحالات الجدیدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص فی منطقة قرب کوالالمبور.
المصدر: وکالات
أفادت وسائل إعلام ماليزية، اليوم الخميٍس، بوضع رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، في الحجر الصحي بعد تواصله مع نائب برلماني أصيب بكورونا.
وسجلت مالیزیا 110 حالات إصابة جدیدة بفیروس کورونا المستجد، الیوم الخمیس، لیصل إجمالی عدد الإصابات فی البلاد إلی 900.
وقالت وزارة الصحة، إن معظم الحالات الجدیدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص فی منطقة قرب کوالالمبور.
المصدر: وکالات
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