الأمم المتحدة تنتقد منع وصول المساعدات الإنسانية لدول تحارب كورونا

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في جنيف:

"نرى بشكل أساسي أن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقط هي التي تسمح بمرور الإمدادات والمساعدات الإنسانية. وبناءً على ذلك، نحتاج إلى معرفة تأثير العقوبات الجديدة. لقد تمسكنا دائمًا بموقف أن المساعدة الإنسانية التي تنقذ الأرواح يجب أن يتم تسليمها بحرية قدر الإمكان".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.