فنانون إيرانيون يطلقون حملةً بعنوان "إيران وحدها" لتسليط الضوء على الحظر الأميركي على إيران

وكالة مهر، الميادين: فنانون إيرانيون يعبرون عن الأزمة التي تعيشها بلادهم بسبب الحصار الأميركي وتفشي فيروس كورونا، من خلال رسومات كاريكاتورية معبّرة.

حملت الرسومات مضامين بصرية وسياسية قوية تظهّر الواقع الذي تعيشه إيران اليوم

وتألفت الحملة من 24 رسماً كاريكاتيرياً، يحاكي الكارثة الإنسانية التي تعيشها إيران في ظل العقوبات وتفشي "كوفيد-19" الذي يحصد حياة شخص كل عشر دقائق.

وحملت الرسومات مضامين بصرية وسياسية قوية، تظهّر الواقع الذي تعيشه إيران اليوم، جرّاء الحصار الاقتصادي الأميركي الظالم من جهة، والحصار الفيروسي الذي يفتك بشعبها من جهة أخرى.

أعمال فنية تهدف إلى القول للعالم أجمع: "لا يمكن أن تبقى صامتاً طويلاً"!

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين

رسومات الفنانين الإيرانيين