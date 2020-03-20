السيد نصرالله يكشف خلف كواليس اطلاق سراح العميل الفاخوري

وقال السيد نصر الله : الحديث عن قضية العميل الفاخوري تنطلق من احترامنا للرأي العام وهناك اخبار كاذبة وغير دقيقة وتشكيكات تطلق مشيراً بأن جمهور المقاومة مستهدف للعمل على وعيه وبصيرته وثقته وهذا الامر معلوم، والعدو والخصم يقول نحن نريد ان نعمل على استهداف هذه الثقة.

وأضاف السيد نصر الله: منذ اللحظة الأولى لصدور قرار اسقاط التهم عن الفاخوري واخلاء سبيله حصلت حملة عريضة على الثنائي الشيعي وهذا ما يدعوني الى مقاربة الموضوع من هذه الزاوية، الحديث عن صفقة بقضية الفاخوري، حزب الله لا علم له بوجود صفقة وما نعلمه هو عدم وجود صفقة.

وأشار السيد نصر الله الى ضغوط أمريكا في مسألة العميل الفاخوري قائلاً: منذ بداية اعتقال الفاخوري منذ 6 اشهر بدأت ضغوط اميركية قوية على الدولة اللبنانية لحل هذا الملف من اجل اطلاق سراح هذا العميل بلا قيد او شرط ووجهت تهديدات مباشرة بوضع بعض الافراد على لائحة العقوبات وتوقيف المساعدات للجيش اللبنانية وفرض عقوبات اقتصادية ومنع دول العالم من تقديم المساعدات للدولة اللبنانية، كل ما كان يعني الاميركيين ان الفاخوري مواطن اميركي حتى لو كان مجرم ويجب اطلاق سراحه والا.

وتابع السيد نصر الله: مرست العديد من الضغوط على القضاة وهناك قضاة اصدروا قرار بمنع السفر وهناك قضاة خضعوا واصدروا قرار بإخلاء السبيل، القضاء اللبناني صمد 6 اشهر بوجه التهديدات الاميركية لكن بعض المسؤولين كان يفكر ماذا يمكن ان نعمل بقضية الفاخوري والبعض ناقش معنا ان الاميركي يهدد بعقوبات على البلاد ووقف المساعدات ونحن معنيين بهذا الملف بشكل اساسي ونحن قلنا ما يريده الاميركي هو امر خطير جداً.

وأردف السيد نصر الله: نحن اصحاب القضية ولسنا جزءً حيادياً لذلك رفضنا اطلاق سراح الفاخوري ولم نتعرض لأي صغوط من اي فريق سياسي لبنان على الاطلاق بقضية الفاخوري.

وأضاف السيد نصر الله: سألنا العض انه هناك ضغوط لإخلاء سبيل الفاخوري وانا كنت واضح مع كل من سأل ان قضية الفاخوري هي قضية وطنية والمطلوب موقف للله والأخرة ولا يجوز الخضوع للضغوط واتخاذ قررا من هذا النوع وكل قاضي كان سيصمد بهذه المعركة كان يجب علينا تقديم الحماية المطلوبة له، كنا على علم بعدم صدور قرار من هذا النوع بسبب الكورونا والتعطيل الاداري ولكن عند صدور القرار سمعت الخير من وسائل الاعلام واتصلت للإستفسار وقالوا يوجد جلسة عادية وجرى ما جرى.

وقال السيد نصر الله: منذ اللحظة الاولى لانتشار خبر الفاخوري شن البعض حملة اعلامية واسعة ووزعت الاتهامات وكان للمقاومة ولحزب الله حظ وافر من الاتهامات الظالمة، بعد قرار منع سفر الفاخوري حاول الاميركي تهريبه من المطار لكن الجهات الامنية رفضت ذلك.

واشار السيد نصر الله: رفضنا دائماً اسقاط التهم عن الفاخوري واصرينا دائماً على الحكم العادل وسعينا لإصدار الحكم انصافاً للمظلومين او بالحد الادنى عدم اطلاق سراحه لحين اصدار الحكم العادل، لم نكن على علم بجلسة هئية المحكمة التي اتخذت قرار اسقاط التهم عن الفاخوري ونحن نملك شجاعة ان نتحمل المسؤولية ونحن لسنا جبناء ولا نخاف الا من الله والثقة مع الجمهور تساعدنا بعرض الامور.

وأضاف الأمين العام لحزب الله:كل ما اثير مبني على شبهة وهي هل يمكن ان المحكمة العسكرية تأخذ قرار من هذا النوع من دون علم الثنائي الشعي ؟ انا اجزم ان حركة امل وحزب الله لا علم لهم بهذا القرار، الكثير من القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية لا علم لنا بها ولا نتدخل بها، البعض اعتبر منذ الماضي ان الدولة بيد حزب الله والحكومة هي لحزب الله والقضاء لحزب الله والجيش لحزب الله وهل هذا معقول؟

وقال السيد حسن نصرالله:الحكومة لم تكن في يوم من الايام هي لحزب الله، وحزب الله يعترض على بعض القرارات الصادرة عن الحكومة، حزب الله قوة سياسية موجودة في لبنان ولديه حضور وله تأثير يزيد عن قوى سياسية اخرى ونحن نلعب دور اقليمي ما ولكن في المعادلة السياسية الداخلية يوجد بعض القوى لديها تأثير أكثر من حزب الله.

وأضاف السيد نصرالله قائلاً: لا الدولة ولا مؤسساتها ولا رؤساؤها تابعون لحزب الله، من يصر على تحميلنا مسؤولية اطلاق سراح العميل الفاخوري يصر على البقاء في دائرة العدو والخصم، 7 ايار حدث لأن الحكومة اخذت قرار بنزع سلاح الاشارة وطلبت ذلك من الجيش تنفيذ ذلك بالقوة مما يؤدي الى صدام بين المقاومة والجيش وهذا الامر كان لمصلحة العدو الاسرائيلي.

وشدد السيد نصرالله: هل كان المطلوب من حزل الله ان يقوم بفعل كمين ببجيش اللبناني والقوى المولوجة حماية الفاخوري، وهل كان يجب على حزب الله اسقاط الطائرة التي كانت تقل الفاخوري فهل هذا الامر هو لمصلحة البلد والحكومة؟في الظروف الاقتصادية والمالية ومشكلة البلد، هل صح ان نقوم بتسقيط الحكومة انتقاماً ممن لا علاقة له بعملية اطلاق سراح الفاخوري؟

وأشار السيد حسن نصرالله: نحن لا تعمل بالمزاج او بالانفعال ونحن حزب للمقاومة وحزب سياسي ولدينا قضية ورؤية ونظام اولويات ولدينا نقاش ودراسة والحزب لا يديره فرد ونحن نقاش وحين نجد مصلحة للشعب والمقاومة على فعل امر ما نقدم عليه بدون تردد، بدل توجيه الغضب على الاميركي الجلاد المعتدي على الدولة اللبنانية والكرامة والسيادة اللبناني يوجه الغضب الى الضحية، ويجب ان لا يغيب عن بال احد ان من هدد هي اميركي وهي من فرضت السيناريو على لبنان وهي التي اخرجته من معبر غير شرعي وجميع من سكتوا عن هذا المعبر لا يحق لهم الحديث عن المعابر غير الشرعية.