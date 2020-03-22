نتنياهو: من الممكن أن نصل إلى عشرات الآلاف من القتلى بسبب كورونا

نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس وزراء كيان الاحتلال "الاسرائيلي"، بنيامين ‏نتنياهو، قوله أنه لا أحد يعلم إلى أين ستصل الامور بسبب كورونا، وأنه من الممكن أن يصل عدد القتلى إلى عشرات الآلاف بسبب هذا الفيروس.

وفي آخر احصائية أعلنتها وزارة صحة الاحتلال، قبيل حلول السبت، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 833 إصابة، بينهم حالة وفاة و15 حالة خطيرة، و812 حالة طفيفة و19 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 36 مريضا.

وأشارت إلى أن المستشفيات "الإسرائيلية" تستقبل 274 مريضا فيما يعالج 233 شخصا في المنزل.

وأضافت الوزارة أن 84 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 255 مصابا يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم على الأقسام المناسبة.

وتشير تقديرات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى أن أزمة وباء كورونا ستستمر لشهور طويلة وربما لسنة كاملة.