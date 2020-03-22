انعقاد الاجتماع الاول للجنة التخطیط والقیادة للقفزة الانتاجیة

وتقرر فی هذا الاجتماع الذی عقد السبت ان یتم ابلاغ منظمات الادارة والتخطیط فی محافظات البلاد الـ 31 وسائر الاجهزة المعنیة لتعلن لهذه اللجنة اولویاتها ومقترحاتها من اجل صیاغة برنامج فاعل فی هذا الاطار.

وستعقد اللجنة الیوم الاحد ثانی اجتماع لها یحضره ایضا ممثلون عن السلطتین التشریعیة والقضائیة وسائر الاجهزة الحکومة المعنیة.

وفی کلمته لمناسبة بدء العام الایرانی الجدید (بدا الجمعة 20 اذار/مارس) سمی قائد الثورة الاسلامیة العام الجدید بعام "القفزة الانتاجیة" والذی حدد فیه مسار حرکة البلاد، داعیا المعنیین للعمل علی ایجاد تغییر ملموس فی حیاة المواطنین من خلال النهضة الانتاجیة.

واکد سماحته بان جهود الجمیع لمعالجة المشاکل تثبت امکانیة التغلب علی العقبات التی تواجهها البلاد فی ظل التلاحم ووحدة المنهج امام المشاکل.