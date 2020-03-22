  1. إيران
٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٤:٠٤ م

موسوي يعلق على توقف الشاحنات الإيرانية على الحدود الرومانية والبلغارية والتركية

موسوي يعلق على توقف الشاحنات الإيرانية على الحدود الرومانية والبلغارية والتركية

اعلن المتحدث باسم الخارجية "عباس موسوي"، اليوم الأحد، عن اجراء مشاورات مع مسؤولي الجمارك في كل من رومانيا وبلغاريا وتركيا لتسهيل حركة الشاحنات الايرانية عند حدود هذه الدول الثلاث.

وردا علی نشر مقاطع فيديو حول ايقاف الشاحنات الايرانية علی حدود رومانيا وبلغاريا و تركيا، اوضح موسوي اليوم الاحد، انه وبعد انتشار فيروس كورونا في العالم، باتت اوروبا  احدی بؤور هذا الفيروس مما اتخذت الدول الاوربية قرارات صارمة بشأن حركة التنقل عبر حدودها تطال ايضا المواطنين الاوربيين.

واستطرد انه وفي ظل هذه الظرف فان السفارات الايرانية في الدول الاوربية وكذلك في جميع دول المنطقة اعلنت حالة التأهب لمتابعة تطورات الاوضاع وفي هذا الاطار جرت محادثات ومشاورات مع مسؤولي الجمارك في كل من رومانيا وبلغاريا وتركيا لتسهيل حركة الشاحنات  الايرانية التي شهد طابور منها امتد لعدة كيلومترات في حدود هذه الدول الثلاث.

رمز الخبر 1902973

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