نوبخت: الحكومة الإيرانية وفّرت نحو نصف مليون فرصة عمل خلال العام الإيراني الماضي

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء: ان اعتماد الحكومة على العائدات النفطية بات قليلا جدا وبين ان 50 بالمائة من ميزانية الحكومة هي من العائدات و 12 بالمائة من بيع ممتلكاتها و38 بالمائة بيع الاسهم الحكومية.

ونوه ان المصاريف الحكومية خلال العام الايراني الماضي بلغت 441 الف مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) منها 321 الف مليار تومان رواتب ومنح وقروض للموظفين و 60 الف مليار تومان استثمارات و 4 الف مليار تومان للاستملاك.

واشار نوبخت الى افتتاح 730 كيلومتر من الطرق السريعة وكذلك 276 كيلومتر سكك حديدية وقال: ان في مجال المحطات تم افتتاح 14 سدا و 16 محطة حرارية وفي مجال العلاج تم اضافة 3800 سرير في جميع مستشفيات البلاد .

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية ان تقليل مستوى البطالة في البلاد كان من اولويات الحكومة خلال العام الماضي ( انتهى في 20 اذار/ مارس 2020) وفي هذا الصدد تم اضافة 470 الف شخص الى العاملين ليصل مستوى البطالة في البلاد الى 10.6 بالمائة.