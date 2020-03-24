  1. الإقتصاد
٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٤٩ م

نوبخت: الحكومة الإيرانية وفّرت نحو نصف مليون فرصة عمل خلال العام الإيراني الماضي

نوبخت: الحكومة الإيرانية وفّرت نحو نصف مليون فرصة عمل خلال العام الإيراني الماضي

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية "محمدباقر نوبخت" ان نسبة البطالة خلال العام الايراني الماضي بلغت 10بالمائة، ونوه الى ان تقليل مستوى البطالة في البلاد كان من اولويات الحكومة حيث وفرت 470 الف فرصة عمل خلال العام الماضي.

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء: ان اعتماد الحكومة على العائدات النفطية بات قليلا جدا وبين ان 50 بالمائة من ميزانية الحكومة هي من العائدات و 12 بالمائة من بيع ممتلكاتها و38 بالمائة بيع الاسهم الحكومية.

ونوه ان المصاريف الحكومية خلال العام الايراني الماضي بلغت 441 الف مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) منها 321 الف مليار تومان رواتب ومنح وقروض للموظفين و 60 الف مليار تومان استثمارات و 4 الف مليار تومان للاستملاك.

واشار نوبخت الى افتتاح 730 كيلومتر من الطرق السريعة وكذلك 276 كيلومتر سكك حديدية وقال: ان في مجال المحطات تم افتتاح 14 سدا و 16 محطة حرارية وفي مجال العلاج تم اضافة 3800 سرير في جميع مستشفيات البلاد .

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية ان تقليل مستوى البطالة في البلاد كان من اولويات الحكومة خلال العام الماضي ( انتهى في 20 اذار/ مارس 2020) وفي هذا الصدد تم اضافة 470 الف شخص الى العاملين ليصل مستوى البطالة في البلاد الى 10.6 بالمائة.

رمز الخبر 1903003

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