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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٠ ص

حصيلة الاصابات بكورونا في العراق تصل الى 772 شخص و54 حالة وفاة

حصيلة الاصابات بكورونا في العراق تصل الى 772 شخص و54 حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء، ليصل مجمل الإصابات في العراق الى ٧٧٢، والوفيات ٥٤ وحالات الشفاء ٢٠٢.

وقالت الصحة العراقية في بيان لها، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت، ان "الاصابات موزعة كالتالي، بغداد الكرخ: ١، مدينة الطب في بغداد: ١، البصرة: ٥، النجف الاشرف: ١٠، السليمانية: ١٢، كربلاء المقدسة: ٧، أربيل: ٢، كركوك: ٥، ديوانية: ١".

وأشار البيان الى أنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)".

وأكد، "تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي، بغداد الكرخ: ١، النجف الاشرف: ١٠، كربلاء المقدسة: ٦، البصرة: ٣".

ولفت البيان الى أن "مجموع الإصابات: ٧٧٢، ومجموع الوفيات: ٥٤، ومجموع حالات الشفاء: ٢٠٢".

رمز الخبر 1903152

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